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Рогов заявил о зачистке села Дорожнянка в Запорожской области от ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости. Российские войска выбили украинских боевиков и зачистили село Дорожнянка на гуляйпольском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Источник: © РИА Новости

«Наши войска выбили врага и зачистили от него село Дорожнянка, расположенное южнее города Гуляйполе, который пока еще находится под оккупацией украинских войск», — сказал Рогов.

Город Гуляйполе расположен в Пологовском районе Запорожской области и находится под оккупацией ВСУ.

В сентябре губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал РИА Новости, что вооруженные силы РФ находятся уже на окраине города Гуляйполе.

Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.