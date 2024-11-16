«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских БПЛА. Двадцать БПЛА уничтожены над территорией Курской области, одиннадцать — над территорией Брянской области и по одному БПЛА сбито над территориями Республики Крым, Белгородской и Калужской областей», — говорится в сообщении.
Минобороны сообщило о более 30 сбитых над регионами России БПЛА за ночь
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь уничтожили 34 украинских беспилотника над Курской, Брянской, Белгородской, Калужской областями и Крымом, сообщили в Минобороны России.