Минобороны сообщило о более 30 сбитых над регионами России БПЛА за ночь

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских БПЛА. Двадцать БПЛА уничтожены над территорией Курской области, одиннадцать — над территорией Брянской области и по одному БПЛА сбито над территориями Республики Крым, Белгородской и Калужской областей», — говорится в сообщении.