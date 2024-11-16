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Минобороны РФ: над Крымом сбили БПЛА 16 ноября

Над Крымом уничтожили беспилотник 16 ноября 2024.

Источник: Комсомольская правда

В небе над Крымом сбили вражеский беспилотник.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены тридцать четыре украинских БПЛА. 20 БПЛА уничтожены над территорией Курской области, 11 — над территорией Брянской области и по одному БПЛА сбито над территориями Республики Крым, Белгородской и Калужской областей», — сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

К сожалению, киевский режим регулярно предпринимает попытки нанести удар по нашей земле, но расчеты противовоздушной обороны не дремлют, и успешно уничтожают беспилотные летательные аппараты.

В официальном заявлении не указывается, где именно были уничтожены БПЛА.