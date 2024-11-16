Минобороны РФ: над Крымом сбили БПЛА 16 ноября

В небе над Крымом сбили вражеский беспилотник.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены тридцать четыре украинских БПЛА. 20 БПЛА уничтожены над территорией Курской области, 11 — над территорией Брянской области и по одному БПЛА сбито над территориями Республики Крым, Белгородской и Калужской областей», — сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.
К сожалению, киевский режим регулярно предпринимает попытки нанести удар по нашей земле, но расчеты противовоздушной обороны не дремлют, и успешно уничтожают беспилотные летательные аппараты.
В официальном заявлении не указывается, где именно были уничтожены БПЛА.