В Волгоградской области проводят погибшего участника СВО Максима Букова

Как стало известно, в ходе проведения специальной военной операции погиб 32-летний житель областного центра Максим Игоревич Буков. Об этом печальном событии сообщили на странице школы № 31 города Петрова Вала Камышинского района.
В памяти своих близких и родных он останется добрым, позитивным человеком и надежным другом, искренним и честным товарищем, способным помочь в любой ситуации. Боец проявил стойкость и мужество, оставшись верным Родине до самого конца.
«Максим был истинным патриотом своей Родины и проявил себя как доблестный защитник, готовый на любые подвиги ради Отечества, — сообщается в некрологе. — Мы навсегда сохраним память о нем в наших сердцах».
«Волгоградская правда.ру» выражает соболезнования близким и родным Максима Букова.