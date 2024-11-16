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В Волгоградской области проводят погибшего участника СВО Максима Букова

Молодой человек погиб во время выполнения боевой задачи.

Как стало известно, в ходе проведения специальной военной операции погиб 32-летний житель областного центра Максим Игоревич Буков. Об этом печальном событии сообщили на странице школы № 31 города Петрова Вала Камышинского района.

В памяти своих близких и родных он останется добрым, позитивным человеком и надежным другом, искренним и честным товарищем, способным помочь в любой ситуации. Боец проявил стойкость и мужество, оставшись верным Родине до самого конца.

«Максим был истинным патриотом своей Родины и проявил себя как доблестный защитник, готовый на любые подвиги ради Отечества, — сообщается в некрологе. — Мы навсегда сохраним память о нем в наших сердцах».

«Волгоградская правда.ру» выражает соболезнования близким и родным Максима Букова.