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Что известно об атаке БПЛА на Калужскую область

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Калужской области, повреждены окна в нескольких жилых домах. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Источник: ТАСС

Он добавил, что жертв и серьезных повреждений нет. На месте работает оперативная группа.

ТАСС собрал основное об атаке БПЛА на Калужскую область.

Что известно о ЧП

Беспилотный летательный аппарат упал на окраине Людинова в Калужской области.

На месте работает оперативная группа.

Повреждения и пострадавшие

По предварительной информации, повреждены окна в нескольких жилых домах.

Жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет.

Реакция властей

Губернатор региона сообщил, что главе администрации района Стефану Перевалову дано поручение организовать на месте оперативный штаб для оценки полученных повреждений и оперативного оказания помощи при необходимости.

Заявление Минобороны РФ

Средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 34 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областями и Республикой Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.

20 БПЛА уничтожены над территорией Курской области, 11 — над территорией Брянской области и по одному БПЛА сбито над территориями Республики Крым, Белгородской и Калужской областей.

несчастный случай