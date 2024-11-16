Что известно об атаке БПЛА на Калужскую область

Он добавил, что жертв и серьезных повреждений нет. На месте работает оперативная группа.
ТАСС собрал основное об атаке БПЛА на Калужскую область.
Что известно о ЧП
Беспилотный летательный аппарат упал на окраине Людинова в Калужской области.
На месте работает оперативная группа.
Повреждения и пострадавшие
По предварительной информации, повреждены окна в нескольких жилых домах.
Жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет.
Реакция властей
Губернатор региона сообщил, что главе администрации района Стефану Перевалову дано поручение организовать на месте оперативный штаб для оценки полученных повреждений и оперативного оказания помощи при необходимости.
Заявление Минобороны РФ
Средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 34 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областями и Республикой Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.
20 БПЛА уничтожены над территорией Курской области, 11 — над территорией Брянской области и по одному БПЛА сбито над территориями Республики Крым, Белгородской и Калужской областей.