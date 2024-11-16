«Есть успехи нашей армии сразу на нескольких участках запорожской линии фронта. Так, наши воины продвинулись вперед и отбросили противника восточнее Урожайного, а также в районе Золотой Нивы в сторону Великой Новоселки на времевском направлении», — сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, также российские войска прошли с боями широкий участок фронта и улучшили положение по переднему краю севернее Работино на ореховском направлении, в сторону Новоданиловки.
«Здесь продвижение составило до двух километров», — сказал Рогов.
Работино — село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск «Днепр» полностью освободила Работино, что открывает путь к оккупированным ВСУ Новоданиловке и городу Орехов.
Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. Старомайорское было освобождено 10 июня этого года, Урожайное — 14 июля.