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Рогов рассказал об успехах российских военных на Запорожском направлении

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости. Российские войска отбросили ВСУ восточнее Урожайного и в районе Золотой Нивы, а также продвинулись севернее Работино на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Источник: © РИА Новости

«Есть успехи нашей армии сразу на нескольких участках запорожской линии фронта. Так, наши воины продвинулись вперед и отбросили противника восточнее Урожайного, а также в районе Золотой Нивы в сторону Великой Новоселки на времевском направлении», — сказал Рогов.

Кроме того, по его словам, также российские войска прошли с боями широкий участок фронта и улучшили положение по переднему краю севернее Работино на ореховском направлении, в сторону Новоданиловки.

«Здесь продвижение составило до двух километров», — сказал Рогов.

Работино — село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск «Днепр» полностью освободила Работино, что открывает путь к оккупированным ВСУ Новоданиловке и городу Орехов.

Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. Старомайорское было освобождено 10 июня этого года, Урожайное — 14 июля.