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ВС РФ освободили Ленинское и Макаровку в ДНР

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ освободили за сутки Ленинское и Макаровку в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: ТАСС

«В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск “Центр” освободили населенный пункт Ленинское Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск “Восток” в результате успешных активных действий освободили населенный пункт Макаровка Донецкой Народной Республики», — сказали в министерстве.