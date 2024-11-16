«В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск “Центр” освободили населенный пункт Ленинское Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск “Восток” в результате успешных активных действий освободили населенный пункт Макаровка Донецкой Народной Республики», — сказали в министерстве.
ВС РФ освободили Ленинское и Макаровку в ДНР
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ освободили за сутки Ленинское и Макаровку в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.