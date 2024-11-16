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Обломки сбитого БПЛА упали на территорию нежилого здания в Воронежской области

Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Сегодня утром, 16 ноября, во время действия опасности атаки БПЛА дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов Воронежской области был обнаружен и уничтожен вражеский беспилотный летательный аппарат. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канала.

Обломки украинского беспилотника упали на территорию нежилого объекта.

— Пострадавших и разрушений нет, возгорания не произошло, — пояснил глава региона.

О том, что силы ПВО уничтожили дрон, ранее сообщили в Минобороны РФ. Атаку вражеского БПЛА пресекли в утром в 8:10.