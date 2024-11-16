Обломки сбитого БПЛА упали на территорию нежилого здания в Воронежской области

Сегодня утром, 16 ноября, во время действия опасности атаки БПЛА дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов Воронежской области был обнаружен и уничтожен вражеский беспилотный летательный аппарат. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канала.
Обломки украинского беспилотника упали на территорию нежилого объекта.
— Пострадавших и разрушений нет, возгорания не произошло, — пояснил глава региона.
О том, что силы ПВО уничтожили дрон, ранее сообщили в Минобороны РФ. Атаку вражеского БПЛА пресекли в утром в 8:10.