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Беглов: в Петербурге откроют центр для психологической помощи участникам СВО

Новый Центр медико-психологической реабилитации во Фрунзенском районе поможет участникам специальной военной операции быстрее вернуться к мирной жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Прибывшие с мест специальной военной операции смогут получить психологическую помощь, чтобы вернуться к полноценной мирной жизни как можно скорее. Лечение будет проходить амбулаторно и в стационарах — психиатрическом и медико-социальной реабилитации. За одну смену специалисты будут принимать до 300 человек.

Центр готовят для комплексного подхода к восстановлению военных. Современная аппаратура позволит оценить состояние пациента, назначить правильное лечение и создать программу реабилитации.

Социально адаптироваться помогут лечебно-трудовые мастерские.

Проект Центра реализуется с соблюдением всех современных стандартов и санитарных норм.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил закончить строительство центра во Фрунзенском районе во втором квартале 2025 года. Сейчас здание уже подведено под крышу, внутри и снаружи ведутся отделочные работы.