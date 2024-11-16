Беглов: в Петербурге откроют центр для психологической помощи участникам СВО

Прибывшие с мест специальной военной операции смогут получить психологическую помощь, чтобы вернуться к полноценной мирной жизни как можно скорее. Лечение будет проходить амбулаторно и в стационарах — психиатрическом и медико-социальной реабилитации. За одну смену специалисты будут принимать до 300 человек.
Центр готовят для комплексного подхода к восстановлению военных. Современная аппаратура позволит оценить состояние пациента, назначить правильное лечение и создать программу реабилитации.
Социально адаптироваться помогут лечебно-трудовые мастерские.
Проект Центра реализуется с соблюдением всех современных стандартов и санитарных норм.
Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил закончить строительство центра во Фрунзенском районе во втором квартале 2025 года. Сейчас здание уже подведено под крышу, внутри и снаружи ведутся отделочные работы.