Губернатор Вячеслав Федорищев передал в зону СВО партию спецтехники

«Передаем технику нашим героическим ребятам. Все, что к нам пришло по заявкам командиров, мы отработали. Ребята с этой техникой будут сильнее, хотя они и так сильные, наши герои, мы ими гордимся. Сколько необходимо помогать бойцам, столько и будем. Наша цель — Победа», — сказал губернатор Вячеслав Федорищев.