WSJ: у ВСУ появились дроны, способные преодолеть российские средства РЭБ

«Поставщики дронов для Киева наращивают производство дронов с компьютерным управлением, которые дешевы и не поддаются электронному подавлению», — говорится в публикации издания. По утверждению издания, подобные «роботы-убийцы» со встроенными компьютерами, разработанными американской компанией Auterion и некоторыми украинскими фирмами, уже используются на поле боя и скоро «заполонят» все небо.
Используемые технологии не являются новаторскими, однако теперь они применяются в более дешевых устройствах. Отмечается, что Киев ожидает поставки «десятки тысяч» миниатюрных компьютеров Auterion под названием Skynode, а украинский стартап Vyriy Drone в этом месяце начнет массовый выпуск дронов с автопилотом. Издание пишет, что автономные БПЛА, благодаря технологии автопилота, возможно, смогут преодолеть самое серьезное препятствие, которое представляют для дронов российские системы радиоэлектронной борьбы.
При этом глава компании-производителя беспилотников Vyriy Drone, использующих такие технологии, Алексей Бабенко признал, что недавно возникли проблемы, связанные с тем, что российские военные используют электронные помехи для отключения аналогового видеосигнала, который применяется пилотами для направления аппарата в зону удара. Как утверждается, компания пытается решить проблему, обеспечив возможность переключения между частотами, а также путем разработки цифровой видеосвязи.
Ранее Wall Street Journal писала, что украинские чиновники жалуются на предоставленные ВСУ американские беспилотники, которые работают со сбоями и сложны в эксплуатации, большинство из них не могут преодолеть средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и с трудом взлетают.
Ранее украинское англоязычное издания Kyiv Independent сообщало, что украинские журналисты убедились в беспомощности дронов ВСУ перед российскими системами РЭБ в Харьковской области.