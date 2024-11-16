WSJ: у ВСУ появились дроны, способные преодолеть российские средства РЭБ

При этом глава компании-производителя беспилотников Vyriy Drone, использующих такие технологии, Алексей Бабенко признал, что недавно возникли проблемы, связанные с тем, что российские военные используют электронные помехи для отключения аналогового видеосигнала, который применяется пилотами для направления аппарата в зону удара. Как утверждается, компания пытается решить проблему, обеспечив возможность переключения между частотами, а также путем разработки цифровой видеосвязи.