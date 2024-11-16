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В Прикамье похоронят отца двоих детей Вячеслава Шистерова, погибшего на СВО

Ему было 43 года.

Похороны 43-летнего отца двоих детей Вячеслава Шистерова, погибшего на СВО, пройдут в Пермском крае 18 ноября, сообщили в администрации Верещагинского округа.

Вячеслав родился 3 августа 1981 года в деревне Забегалово Очёрского округа. Окончив школу, молодой человек выучился на плотника деревообработки". Односельчане знали мужчину как мастера на все руки. Большую часть жизни Вячеслав работал в сфере лесопромышленного комплекса.

Власти Верещагинского округа выразили соболезнования супруге Вячеслава Ольге Александровне, его двоим сыновьям, а также всем, кто знал его и любил.

Церемония прощания с погибшим воином состоится 18 ноября с 11.00 во Дворце досуга на улице Железнодорожной, 16 в Верещагино. С 11.30 пройдёт траурный митинг по погибшему.

Отпевание ушедшего бойца будет проходить в Храме Святого Духа в посёлке Зюкайка на улице Ленина, 6. Богослужение начнётся в 12:30.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Прикамье похоронили погибшего в СВО бойца Дмитрия Мамашева из Красновишерского округа.