В Прикамье похоронят отца двоих детей Вячеслава Шистерова, погибшего на СВО

Вячеслав родился 3 августа 1981 года в деревне Забегалово Очёрского округа. Окончив школу, молодой человек выучился на плотника деревообработки". Односельчане знали мужчину как мастера на все руки. Большую часть жизни Вячеслав работал в сфере лесопромышленного комплекса.