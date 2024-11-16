В Прикамье простятся с многодетным отцом Сергеем Старковым, погибшим на СВО

Сергей родился 17 июня 1977 года. До 6 класса он учился в санаторной школе-интернате, а после — в Комаровской школе. В 1995 году молодого человека призвали на службу в армию, где он пробыл до 1997 года. Вернувшись на родину, Сергей работал командиром автомобильного отделения. Был монтёром пути в пожарной части № 1 и в «Уралспецбетоне».