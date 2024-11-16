В Прикамье простятся с многодетным отцом Сергеем Старковым, погибшим на СВО

Прощание с 47-летним многодетным отцом Сергеем Старковым, погибшим на СВО, пройдёт в Пермском крае 18 ноября, рассказали в администрации Верещагинского городского округа.
Сергей родился 17 июня 1977 года. До 6 класса он учился в санаторной школе-интернате, а после — в Комаровской школе. В 1995 году молодого человека призвали на службу в армию, где он пробыл до 1997 года. Вернувшись на родину, Сергей работал командиром автомобильного отделения. Был монтёром пути в пожарной части № 1 и в «Уралспецбетоне».
На спецоперации Сергей Старков служил сержантом, наводчиком штурмового отделения штурмовой роты мотострелкового батальона. 4 февраля 2024 года в районе Клещеевки многодетный отец погиб.
Все, кто знал Сергея, отзываются о нём как об ответственном, хозяйственном человеке. У бойца остались три дочери, которых он очень любил: Анастасия, Алёна и Анна.
Проститься с Сергеем Старковым можно 17 ноября в деревне Елохи в доме по улице Трудовой, 46. Друзей и близких погибшего просят подойти по этому адресу к 17:00.
18 ноября во Дворце досуга в Верещагино (по улице Железнодорожной, 16) с 11:00 будет проходить торжественная церемония прощания с бойцом. В 11:30 здесь начнётся траурный митинг. По словам близких Сергея, его похоронят в деревне Андроновке.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал о ещё одном жителе Верещагинского округа, погибшем на СВО — Вячеславе Шистерове. Отец двоих сыновей был мастером на все руки. Большую часть своей жизни Вячеслав работал в сфере лесопромышленного комплекса.