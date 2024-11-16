Александр Беглов встретился участниками СВО

Губернатор поговорил с бойцами, приехавшими из разных регионов России. Он рассказали градоначальнику о том, как идет лечение и поблагодарили за гостеприимство. Кроме того, участники СВО отметили высокую организацию медицины и уровень социальной поддержки в Петербурге.