Александр Беглов встретился участниками СВО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с участниками специальной военной операции, который проходят лечение в НИИ Джанелидзе в Северной столице. Как сообщила пресс-служба Смольного, градоначальник пообщался с бойцами во время объезда социальных объектов Фрунзенского района.
— Мы открыли возможности городского здравоохранения для вас. Договорились с Министерством обороны и задействовали гражданскую инфраструктуру для лечения и реабилитации участников специальной военной операции, — отметил Александр Беглов.
Губернатор поговорил с бойцами, приехавшими из разных регионов России. Он рассказали градоначальнику о том, как идет лечение и поблагодарили за гостеприимство. Кроме того, участники СВО отметили высокую организацию медицины и уровень социальной поддержки в Петербурге.
Кстати, Александр Беглов вручил директору НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Вадиму Мануковскому диплом и знак о присуждении премии правительства Санкт Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего образования и среднего профессионального образования.