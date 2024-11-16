В Пермском крае простятся с участником СВО Даниилом Александровым

Администрация Суксунского городского округа сообщила о гибели в зоне проведения СВО Александрова Даниила Васильевича. Прощание с героем-земляком состоится 18 ноября с 11:00 в Сызганской школе.
Администрация округа выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего Даниила Александрова.
Деревня Сызганка — один из старейших населенных пунктов Прикамья, первое упоминание о нем было в 1795 году. В деревне проживают около 500 человек — русские и марийцы.
В Пермском крае простились с погибшим на СВО бойцом. Дмитрий Мамашев проживал в Красновишерском округе.