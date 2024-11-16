Украинские войска обстреляли Горловку

ДОНЕЦК, 16 ноя — РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«После 00.00 (совпадает с мск — ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 13.40 — населенный пункт Катериновка — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров… 16.25 — населенный пункт Катериновка — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщениях представительства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.