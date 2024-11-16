Администратор канала «Архангел спецназа Z» Егор Капинский погиб на СВО

«Все вы его помните по добрым и веселым “кружочкам” и его фразе “А чего приуныли-то?”. Это невосполнимая потеря», — говорится в сообщении канала, в котором указывается только позывной военного.
О встрече с военнослужащим с позывным Щит в апреле 2023 года сообщалось на сайте Дома детского творчества в Коврове. В материале говорилось, что военного зовут Егор Карпинский.
Егор Капинский в июле 2021 года окончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище в звании старшего лейтенанта, следует из некролога в одном из пабликов во «ВКонтакте», который посвящен ученикам и выпускникам училища.
Telegram-канал «Архангел спецназа Z» создан в сентябре 2021 года. На него подписаны более 1,1 млн пользователей. В сентябре 2022 года канал сообщал, что его ведут восемь человек, двое из которых гражданские.