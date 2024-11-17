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В Верещагино простятся с погибшим на СВО отцом трех дочерей Сергеем Старковым

В один день земляки простятся с Сергеем Старковым и с еще одним погибшим бойцом Вячеславом Шистеровым.

Источник: Администрация Верещагинского городского округа | ВКонтакте

Администрация Верещагинского городского округа сообщила сразу о двух горьких потерях в зоне проведения СВО. При выполнении боевых задач погибли рядовой Шистеров Вячеслав Михайлович и сержант Старков Сергей Николаевич. Дома их возвращения ждали родные и близкие, сыновья и дочери.

Вячеслав Шистеров родился 3 августа 1981 года в деревне Забегалово Очерского района. После окончания школы получил специальность «плотник деревообработки». Мастер на все руки, работал в сфере лесопромышленного комплекса.

В зоне СВО Вячеслав Шистеров проходил службу на должности оператора мотострелкового взвода. Погиб 4 ноября 2024 года. Дома его ждали супруга Ольга Александровне, сыновья Кирилл и Михаил.

Сергей Старков родился 17 июня 1977 года. До шестого класса учился в санаторной школе-интернате, после — в Комаровской школе. После службы в армии работал монтером пути, в ПЧ-1, компании «Уралспецбетон». Он был любящим отцом дочерей Анастасии, Алены и Анны.

В зоне СВО Сергей Старков проходил службу на должности наводчика штурмового отделения МСБ. Погиб 4 февраля 2024 года в районе Клещеевки.

Церемония прощания с погибшими бойцами состоится 18 ноября с 11:00 во Дворце досуга Верещагино.

Администрация округа приносит соболезнования родным и близким, семьям Вячеслава Шистерова и Сергея Старкова.