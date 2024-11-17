В Верещагино простятся с погибшим на СВО отцом трех дочерей Сергеем Старковым

Сергей Старков родился 17 июня 1977 года. До шестого класса учился в санаторной школе-интернате, после — в Комаровской школе. После службы в армии работал монтером пути, в ПЧ-1, компании «Уралспецбетон». Он был любящим отцом дочерей Анастасии, Алены и Анны.