При атаке дрона ВСУ в Херсонской области погиб мужчина

«В селе Великие Копани удар беспилотника-камикадзе в дорожное покрытие привёл к гибели мужчины 1978 года рождения. В Новой Каховке под обстрел попал мужчина 1958 года рождения — его оперативно госпитализировали с тяжёлыми ранениями», — написал Сальдо.
По его словам, в Новой Каховке повреждены жилые дома и линии электропередач, что оставило многих жителей без света и тепла.
«В Каховке в результате очередного удара загорелся жилой дом, на место оперативно прибыли пожарные службы для ликвидации возгорания», — подчеркнул губернатор.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.