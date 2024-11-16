ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над тремя российскими областями

«Шестнадцатого ноября с 20.30 до 21.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области, два — над территорией Брянской области и один — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.