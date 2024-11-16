Подполье сообщило об ударе по цеху в Николаеве, где производили БПЛА

«Взрыв пришелся в бывший завод “ЧСЗ”, в ту часть, которая принадлежит предприятию “Нибулон”. Прилетело в цех, где производили БПЛА, в том числе водные самолетного типа. Также в этом цеху производились наладочные работы по безэкипажным плавсредствам и вооружение (для них. — Прим. ред.)», — рассказал он.
По словам Лебедева, в момент удара там находились местные рабочие и англоговорящие иностранные военные инженеры.
Сам цех и прилегающая территория были под усиленной охраной Национальной гвардии Украины, которая использовала соседнее помещение для ремонта транспортных средств и установки на пикапы турелей, уточнил подпольщик.
«Прилет был максимально удачным, цех уничтожен, уничтожено оборудование, уничтожены готовые изделия. После взрыва к месту прилета направились скорые и пожарные. По предварительным данным, 12 военных погибло, около 30 ранены, в том числе иностранцы», — резюмировал собеседник агентства.
В субботу вечером мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрыве в городе. При этом чиновник не указал, где конкретно он прогремел и какие могли быть разрушения.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре — объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.