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Подполье сообщило об ударе по цеху в Николаеве, где производили БПЛА

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Николаеве поразили цех завода, где производили беспилотники, погибли 12 военных ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: © РИА Новости

«Взрыв пришелся в бывший завод “ЧСЗ”, в ту часть, которая принадлежит предприятию “Нибулон”. Прилетело в цех, где производили БПЛА, в том числе водные самолетного типа. Также в этом цеху производились наладочные работы по безэкипажным плавсредствам и вооружение (для них. — Прим. ред.)», — рассказал он.

По словам Лебедева, в момент удара там находились местные рабочие и англоговорящие иностранные военные инженеры.

Сам цех и прилегающая территория были под усиленной охраной Национальной гвардии Украины, которая использовала соседнее помещение для ремонта транспортных средств и установки на пикапы турелей, уточнил подпольщик.

«Прилет был максимально удачным, цех уничтожен, уничтожено оборудование, уничтожены готовые изделия. После взрыва к месту прилета направились скорые и пожарные. По предварительным данным, 12 военных погибло, около 30 ранены, в том числе иностранцы», — резюмировал собеседник агентства.

В субботу вечером мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрыве в городе. При этом чиновник не указал, где конкретно он прогремел и какие могли быть разрушения.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре — объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.