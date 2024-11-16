Подполье сообщило об ударе по цеху в Николаеве, где производили БПЛА

«Взрыв пришелся в бывший завод “ЧСЗ”, в ту часть, которая принадлежит предприятию “Нибулон”. Прилетело в цех, где производили БПЛА, в том числе водные самолетного типа. Также в этом цеху производились наладочные работы по безэкипажным плавсредствам и вооружение (для них. — Прим. ред.)», — рассказал он.