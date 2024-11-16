Над Орловской областью уничтожили два беспилотника

«Шестнадцатого ноября с 21.40 до 22.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Орловской области», — говорится в сообщении.