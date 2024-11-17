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Из опасных территорий Курской области за сутки эвакуированы 16 человек

Российские военные эвакуировали из опасных территорий Курской области девять женщин и семь мужчин. 15 человек вывезены из Суджанского района, 1 — из Кореневского.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас люди в безопасности, им оказывается необходимая помощь», — сообщило правительство Курской области в Telegram.

В Курской области с августа продолжаются бои с украинскими войсками. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и режим контртеррористической операции. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в середине октября сообщала, что с начала наступления украинской армии было эвакуировано 112 тыс. человек, 40 тыс. человек отказались от эвакуации или уже вернулись домой.