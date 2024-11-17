Минобороны РФ: над Орловской областью уничтожили два беспилотника

«С 21:40 до 22:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Орловской области», — говорится в сообщении МО в Telegram.