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Дрон «Князь Вандал» уничтожил БМП Bradley в Курской области

ВС РФ также с помощью дрона поразили танк Т-64 ВСУ.

Российские военные с помощью дрона «Князь Вандал» уничтожили несколько единиц западной военной техники в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По данным канала, при помощи этого дрона-камикадзе ВС РФ смогли поразить американскую БМП Bradley, бронеавтомобили HMMWV M1043 и танк Т-64, переданные ВСУ.

Кроме того, БПЛА нанес удары по большому количеству пикапов, которые использовали украинские боевики во время нападения на регион.

Ранее сообщалось, что в ходе боя за курское село Плехово 14 бойцам российского батальона спецназначения «Арбат» удалось уничтожить до полусотни иностранных наемников. В настоящее время российские военные формируют котел вокруг Плехово.