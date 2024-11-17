Российские военные с помощью дрона «Князь Вандал» уничтожили несколько единиц западной военной техники в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
По данным канала, при помощи этого дрона-камикадзе ВС РФ смогли поразить американскую БМП Bradley, бронеавтомобили HMMWV M1043 и танк Т-64, переданные ВСУ.
Кроме того, БПЛА нанес удары по большому количеству пикапов, которые использовали украинские боевики во время нападения на регион.
Ранее сообщалось, что в ходе боя за курское село Плехово 14 бойцам российского батальона спецназначения «Арбат» удалось уничтожить до полусотни иностранных наемников. В настоящее время российские военные формируют котел вокруг Плехово.