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Шестьдесят дронов переданы из Владивостока на СВО

Они местного производства.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Более 60 FPV-дронов переданы в зону СВО. Они изготовлены во Владивостоке на местных предприятиях.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, командование 11-й гвардейской армии ВВС и ПВО и 101-й смешанной авиационной дивизии выразило благодарность правительству Приморья за поддержку.

Отправка спецтехники, оборудования, необходимых в быту вещей в зону СВО происходит в Приморском крае регулярно. В сборе помощи участвуют волонтерские, ветеранские организации. Активно помогает этой работе региональное правительство.

Как сообщил глава Приморья Олег Кожемяко, дроны очень востребованы в зоне СВО. Такая помощь будет весьма кстати российским военным.