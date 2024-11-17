Шестьдесят дронов переданы из Владивостока на СВО

Более 60 FPV-дронов переданы в зону СВО. Они изготовлены во Владивостоке на местных предприятиях.
Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, командование 11-й гвардейской армии ВВС и ПВО и 101-й смешанной авиационной дивизии выразило благодарность правительству Приморья за поддержку.
Отправка спецтехники, оборудования, необходимых в быту вещей в зону СВО происходит в Приморском крае регулярно. В сборе помощи участвуют волонтерские, ветеранские организации. Активно помогает этой работе региональное правительство.
Как сообщил глава Приморья Олег Кожемяко, дроны очень востребованы в зоне СВО. Такая помощь будет весьма кстати российским военным.