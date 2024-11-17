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Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Новые взрывы произошли в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное».

Источник: Reuters

Ранее телеканал уже сообщал о взрывах в Киеве.

«В Киеве слышны повторные взрывы», — говорится в сообщении СМИ, опубликованном в его Telegram-канале.

В Киеве с 04.05 мск звучит сигнал воздушной тревоги.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.