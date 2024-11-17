Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве

Ранее телеканал уже сообщал о взрывах в Киеве.
«В Киеве слышны повторные взрывы», — говорится в сообщении СМИ, опубликованном в его Telegram-канале.
В Киеве с 04.05 мск звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.