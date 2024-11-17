В США признали успехи ВС России в зоне СВО

Он отметил, что Российская армия загоняет Вооруженные силы Украины (ВСУ) в угол, вынуждая противника «выбирать из множества плохих вариантов». Кроме того, преимущество ВС России не позволяет Киеву подготовиться к возможному контрнаступлению.