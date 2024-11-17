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В США признали успехи ВС России в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России завладели инициативой на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО), что является плохой новостью для Киева. Успехи Российской армии признал телеканал CNN.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас инициатива на линии фронта принадлежит русским, они успешно использовали тактические достижения и укрепляют их», — рассказал представитель Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос.

Он отметил, что Российская армия загоняет Вооруженные силы Украины (ВСУ) в угол, вынуждая противника «выбирать из множества плохих вариантов». Кроме того, преимущество ВС России не позволяет Киеву подготовиться к возможному контрнаступлению.

Ранее украинский генерал-полковник Дмитрий Марченко заявил об обрушении фронта Вооруженных сил Украины. По его мнению, причинами стали усталость личного состава ВСУ и нехватка резервов.