МО опубликовало кадры установки понтонного моста в приграничье Курской области

Как сообщили в оборонном ведомстве, каждое звено переправы весит около 7 т и выдерживает до 20 т груза, а в сцепке эта цифра увеличивается пропорционально количеству звеньев. Таким образом, три звена держат 60 т и способны обеспечить переправу любому российскому танку.