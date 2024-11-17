Уточняется, что инженеры гвардейской понтонно-мостовой бригады установили понтонный мост в одном из освобожденных населенных пунктов в приграничном районе Курской области для обеспечения прохождения военной и гражданской техники.
«Поступает задача, мы наводим ленты моста, и соответственно от нас зависит продвижение войск и эвакуация мирных жителей», — рассказал командир роты под позывным Лис.
Военнослужащие по сигналу командира роты выдвинулись к водной преграде, номера расчетов произвели сброс речных и береговых звеньев, а также спуск катера БМК-460 на водную поверхность с автомобилей «КамАЗ».
После того как понтоны были сброшены в реку, а грузовики покинули прибрежную полосу, военнослужащие закрыли палубные и днищевые замки, пока катер удерживал звенья на воде в линии.
Как сообщили в оборонном ведомстве, каждое звено переправы весит около 7 т и выдерживает до 20 т груза, а в сцепке эта цифра увеличивается пропорционально количеству звеньев. Таким образом, три звена держат 60 т и способны обеспечить переправу любому российскому танку.
Ранее, 16 ноября, российские военнослужащие также обнаружили и уничтожили с помощью беспилотника замаскированный автомобиль ВСУ, который находился в одном из населенных пунктов Курской области.
Также сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) РФ поразили 14 украинских бригад, а также личный состав и военную технику противника в четырех населенных пунктах курского приграничья. Всего за время боевых действий противник потерял в регионе более 32,9 тыс. военнослужащих.
ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.