Минобороны сообщило об уничтожении замаскированных блиндажей ВСУ

«Личный состав у нас слаженный. В принципе присутствует взаимозаменяемость. Если у нас кто-то из номеров расчета выйдет из строя, то может заменить командира наводчик, наводчика кто-то из номеров расчета. Также там некоторые номера расчета обучены для работы на бусоле, чтобы если что навести. Дивизион работает в интересах бригады. В основном мы поражаем живую силу противника, то есть опорные пункты», — рассказал командир дивизиона с позывным Смерч.