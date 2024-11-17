Минобороны сообщило об уничтожении замаскированных блиндажей ВСУ

«После выявления операторами разведывательного беспилотного летательного аппарата скопления личного состава и боевой техники ВСУ координаты целей были незамедлительно переданы расчетам 122-мм гаубиц Д-30. Благодаря корректировке огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, было нанесено огневое поражение живой силе, пытавшейся закрепиться в лесополосе, а также уничтожены 120-мм миномет и блиндажи, в которых укрывались боевики ВСУ. Тем самым расчеты гаубиц Д-30 помогли нашей пехоте продвинуться вперед и занять более выгодные рубежи на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов, противник постоянно несет потери в живой силе и технике, не может осуществлять передвижение, подвоз боеприпасов и ротацию личного состава.
«Личный состав у нас слаженный. В принципе присутствует взаимозаменяемость. Если у нас кто-то из номеров расчета выйдет из строя, то может заменить командира наводчик, наводчика кто-то из номеров расчета. Также там некоторые номера расчета обучены для работы на бусоле, чтобы если что навести. Дивизион работает в интересах бригады. В основном мы поражаем живую силу противника, то есть опорные пункты», — рассказал командир дивизиона с позывным Смерч.