ВДВ используют мотовездеходы для эвакуации раненых с поля боя

В министерстве отметили, что багги из-за своих небольших размеров и маневренности могут преодолевать лесные массивы, оставаясь фактически невидимыми для противника. А еще они более устойчивые в поворотах и на крутых склонах. Мощный двигатель быстро набирает скорость до 80 километров в час. Это дает возможность не только уходить от дронов, но и мгновенно покидать зону обстрела. Небольшой по размеру автомобиль может перевозить сразу несколько пострадавших бойцов. Система радиоэлектронной борьбы адаптирована для работы с медицинским оборудованием и при необходимости позволяет обеспечить работу кардиографа и других медицинских устройств. Такие системы РЭБ будут установлены и на санитарные машины, выполняющие задачи на передовой.