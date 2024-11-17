Пленный Дунякин рассказал, как новобранцы ВСУ дезертировали из леса

Боец Вооружённых сил Украины Денис Дунякин, попавший в плен, рассказал о побеге своих сослуживцев в ходе обучения после мобилизации, сообщает РИА Новости.
Он уточнил, что новобранцев ВСУ держали в лесу, их поселили в палатках.
Пленный уточнил, что дезертировали пять из 35 человек. Дунякин также попытался сбежать, однако его поймали.
«Нас всех держали в лесу, мы там в палатках жили, и мы через лес нашли тропинку в магазин и бывали такие моменты, что на утро встаём, нет одного, потом второго, и один раз я пытался уйти, но поймали, не смог сбежать», — сказал украинец.
Мужчина добавил, что при попытке дезертировать он сказал, что оправился в магазин, а сам пошёл в сторону остановки. Украинца остановили военные, вернули в учебную часть и объявили выговор.
Дунякин был мобилизован из Кривого Рога в сентябре текущего года, он попал в плен в населённом пункте Шахтёрское в Донецкой народной республике.
Ранее сообщалось, что ВСУ столкнулись с дефицитом личного состава, вызванным значительным числом случаев дезертирства.
Российский военнослужащий с позывным «Султан» рассказал, что командование Вооружённых сил Украины отправляет новобранцев на первую линию обороны.