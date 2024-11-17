Пленный Дунякин рассказал, как новобранцы ВСУ дезертировали из леса

«Нас всех держали в лесу, мы там в палатках жили, и мы через лес нашли тропинку в магазин и бывали такие моменты, что на утро встаём, нет одного, потом второго, и один раз я пытался уйти, но поймали, не смог сбежать», — сказал украинец.