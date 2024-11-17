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Пленный Дунякин рассказал, как новобранцы ВСУ дезертировали из леса

Мобилизованных украинцев держали в лесу, их поселили в палатках.

Источник: Соцсети

Боец Вооружённых сил Украины Денис Дунякин, попавший в плен, рассказал о побеге своих сослуживцев в ходе обучения после мобилизации, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что новобранцев ВСУ держали в лесу, их поселили в палатках.

Пленный уточнил, что дезертировали пять из 35 человек. Дунякин также попытался сбежать, однако его поймали.

«Нас всех держали в лесу, мы там в палатках жили, и мы через лес нашли тропинку в магазин и бывали такие моменты, что на утро встаём, нет одного, потом второго, и один раз я пытался уйти, но поймали, не смог сбежать», — сказал украинец.

Мужчина добавил, что при попытке дезертировать он сказал, что оправился в магазин, а сам пошёл в сторону остановки. Украинца остановили военные, вернули в учебную часть и объявили выговор.

Дунякин был мобилизован из Кривого Рога в сентябре текущего года, он попал в плен в населённом пункте Шахтёрское в Донецкой народной республике.

Ранее сообщалось, что ВСУ столкнулись с дефицитом личного состава, вызванным значительным числом случаев дезертирства.

Российский военнослужащий с позывным «Султан» рассказал, что командование Вооружённых сил Украины отправляет новобранцев на первую линию обороны.