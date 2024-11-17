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Сальдо оценил сроки освобождения Херсона

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. Операция по освобождению Херсона от украинской оккупации потребует много усилий и ресурсов, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Источник: © РИА Новости

«Херсон всегда был, есть и будет русским городом. Верю, что когда-нибудь мы обязательно его вернём. Но нужно быть реалистами и понимать: возврат Херсона — сложная операция, которая потребует много усилий и ресурсов. Поэтому точных сроков назвать не могу, я не военный», — сказал Сальдо.

Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.