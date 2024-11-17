Сальдо оценил сроки освобождения Херсона

«Херсон всегда был, есть и будет русским городом. Верю, что когда-нибудь мы обязательно его вернём. Но нужно быть реалистами и понимать: возврат Херсона — сложная операция, которая потребует много усилий и ресурсов. Поэтому точных сроков назвать не могу, я не военный», — сказал Сальдо.