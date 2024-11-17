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Глава Удмуртии сообщил об одном пострадавшем в результате падения беспилотника

В Удмуртской Республике произошел взрыв в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе производственного цеха. Об этом в воскресенье, 17 ноября, заявил глава региона Александр Бречалов.

Источник: Reuters

«По предварительной информации, упал беспилотный летательный аппарат. На производстве выбило стекла, но серьезных разрушений нет. Персонал эвакуирован», — говорится в заявлении в Telegram-канале.

Есть информация об одном пострадавшем. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

На месте работают все оперативные службы.

Ранее, 16 ноября, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о взрыве беспилотника на окраине города Людиново. Жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет. На месте происшествия будет организован оперативный штаб для оценки повреждений и оказания помощи.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.