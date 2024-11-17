Глава Удмуртии сообщил об одном пострадавшем в результате падения беспилотника

Ранее, 16 ноября, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о взрыве беспилотника на окраине города Людиново. Жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет. На месте происшествия будет организован оперативный штаб для оценки повреждений и оказания помощи.