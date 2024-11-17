Олбани
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны сообщило о шести сбитых над российскими регионами беспилотниках

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за ночь два украинских беспилотника над Белгородской областью, в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крыма, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова», — говорится в сообщении.

16 ноября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников на Кировский район Донецка и Никитский район Горловки.