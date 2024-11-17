Минобороны сообщило о шести сбитых над российскими регионами беспилотниках

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова», — говорится в сообщении.