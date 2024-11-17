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ВСУ атаковали Крым безэкипажными катерами

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Крымский полуостров с помощью безэкипажных катеров. Они были уничтожены в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова», — говорится в сообщении.

Также, по данным оборонного ведомства, в течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области.