В Запорожье прогремели взрывы

«В Запорожье снова были слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».
Телеканал также сообщил, что взрыв произошел в Черкасской области.
«В Черкасской области был слышен звук взрыва», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Издание «Зеркало недели» отметило, что в городе Днепр Днепропетровской области Украины также прозвучали взрывы.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.