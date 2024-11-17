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В Запорожье прогремели взрывы

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Звуки взрывов были слышны в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, Черкасской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное».

Источник: Reuters

«В Запорожье снова были слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».

Телеканал также сообщил, что взрыв произошел в Черкасской области.

«В Черкасской области был слышен звук взрыва», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.

Издание «Зеркало недели» отметило, что в городе Днепр Днепропетровской области Украины также прозвучали взрывы.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.