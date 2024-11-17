Подполье рассказало об особом режиме для иностранцев в Одесской области

В тоже время, как следует из документа, запрет на пребывание не распространяется на военнослужащих ВСУ, СБУ, Нацгвардии и представителей других правоохранительных органов. Этим организациям разрешена перевозка военных грузов и лиц с оружием и боеприпасами.