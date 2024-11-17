Подполье рассказало об особом режиме для иностранцев в Одесской области

Согласно приказу от 14 октября, за исполнение которого отвечает комендант Одесской области, местные власти региона приняли решение «установить особый режим въезда/выезда, ограничения свободы передвижения граждан, иностранцев… а также движения транспортных средств на побережье Черного моря, заливах, во внутренних морских водах в пределах пляжных зон, расположенных в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря на территории Одесской области».
Как следует из документа, особый режим действует на период военного положения. Ограничения также распространяются на транспортные средства иностранных, консульских учреждений и представительств международных организаций. Кроме того, на «определенные территории» запрещен доступ владельцам и пользователям помещений и земельных участков.
В тоже время, как следует из документа, запрет на пребывание не распространяется на военнослужащих ВСУ, СБУ, Нацгвардии и представителей других правоохранительных органов. Этим организациям разрешена перевозка военных грузов и лиц с оружием и боеприпасами.
«Установить, что патрулям на территории, где введен особый режим… предоставлено право: проверять у лиц документы, удостоверяющие личность, входить (проникать) на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций, в жилые и другие помещения», — следует из документа.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось. Согласно последнему продлению военное положение действует до 7 февраля 2025 года.