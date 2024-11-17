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Системы ПВО РФ сбила 4 авиабомбы Hammer и 108 БПЛА ВСУ

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбила 4 авиабомбы Hammer и 108 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: ТАСС

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 108 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36 068 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 361 танк и другие боевые бронированные машины, 1 489 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18 035 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 465 единиц специальной военной автомобильной техники.