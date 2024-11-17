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Группировка «Центр» отразила девять контратак ВСУ за сутки

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российская группировка «Центр» нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад, а также отразила девять контратак, противник потерял до 345 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 100-й, 117-й механизированных, 68-й пехотной бригад ВСУ, 109-й, 118-й бригад теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Дружба, Дзержинск, Даченское, Димитров, Миролюбовка и Сухой Яр Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Кроме того, были отражены девять контратак формирований 151-й механизированной, 68-й, 152-й егерских бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

«Противник потерял до 345 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины “Козак” и MaxxPro производства США, четыре автомобиля и 152 мм гаубицу “Мста-Б”, — добавили в МО РФ.