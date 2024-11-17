В Минобороны сообщили об ударе по объектам энергетики ВПК Украины

Ранее в этот день Минобороны сообщило, что расчеты гаубиц Д-30 мотострелковой бригады группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные блиндажи, 120-мм миномет и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Как рассказал командир орудия с позывным Ленин, команда работает круглосуточно и поражает минометные расчеты и блиндажи в радиусе 12 км.