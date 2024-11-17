В Минобороны сообщили об ударе по объектам энергетики ВПК Украины

«Сегодня утром Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины и предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения. Все спланированные цели поражены», — говорится в сводке ведомства.
Также российскими военными нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газодобычи, энгергетики, используемым для работы ВПК Украины, складу беспилотных летательных аппаратов и скоплениям личного состава и военной техники противника в 144 районах.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства и 108 беспилотников самолетного типа, добавили в министерстве.
Ранее в этот день Минобороны сообщило, что расчеты гаубиц Д-30 мотострелковой бригады группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные блиндажи, 120-мм миномет и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Как рассказал командир орудия с позывным Ленин, команда работает круглосуточно и поражает минометные расчеты и блиндажи в радиусе 12 км.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.