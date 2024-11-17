Житель Белгородской области погиб при атаке дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 17 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в селе Бирюч Белгородской области атаковали легковой автомобиль с помощью дрона-камикадзе, в результате погиб мирный житель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.