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Житель Белгородской области погиб при атаке дрона ВСУ

Был атакован автомобиль в селе Бирюч.

Источник: РИА "Новости"

БЕЛГОРОД, 17 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в селе Бирюч Белгородской области атаковали легковой автомобиль с помощью дрона-камикадзе, в результате погиб мирный житель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Бирюч Валуйского округа, в котором с 27 октября 2022 года введен режим ЧС, движущийся легковой автомобиль подвергся атаке вражеского дрона-камикадзе. Погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — написал он.