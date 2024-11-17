Украинский энергохолдинг сообщил о серьезном повреждении своих ТЭС

Там не уточнили, о каком количестве ТЭС идет речь. После окончания обстрелов работники предприятий начали устранять последствия и восстанавливать работу оборудования.
Минобороны России назвало целью ударов критически важные объекты энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса страны.
Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал атаку одной из крупнейших с начала военных действий в феврале 2022 года. В Минэнерго сообщили, что под нее попали объекты генерации и передачи электроэнергии на всей территории страны. Тяжелая ситуация сложилась в Одессе, рассказал мэр Геннадий Труханов: в городе начались проблемы с электро- и водоснабжением, не работает электротранспорт. В некоторых областях вводили экстренные отключения электроэнергии, позднее их отменили в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, рассказали в ДТЭК.
В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский говорил, что из-за предыдущих российских атак энергосистема страны разрушена на 80%. Министр энергетики Герман Галущенко предупреждал, что дальнейшие удары могут «погрузить страну во тьму» и спровоцировать чрезвычайную ситуацию на одной из АЭС. Газета Politico писала, что предстоящей зимой Украина столкнется с ежедневными отключениями света продолжительностью до 20 часов.
В августе The Washington Post сообщала, что Украина и Россия собирались обсудить взаимное прекращение ударов по объектам энергетики, но переговоры сорвало вторжение ВСУ в Курскую область. Позднее о переговорах на «очень ранней» стадии написала Financial Times, Кремль назвал публикацию вбросом.