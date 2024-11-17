Украинский энергохолдинг сообщил о серьезном повреждении своих ТЭС

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал атаку одной из крупнейших с начала военных действий в феврале 2022 года. В Минэнерго сообщили, что под нее попали объекты генерации и передачи электроэнергии на всей территории страны. Тяжелая ситуация сложилась в Одессе, рассказал мэр Геннадий Труханов: в городе начались проблемы с электро- и водоснабжением, не работает электротранспорт. В некоторых областях вводили экстренные отключения электроэнергии, позднее их отменили в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, рассказали в ДТЭК.