ВС России блокировали ВСУ в районе Ольговской Рощи в Курской области

«Сегодня в 4:00 противник предпринял попытку группами по 15−20 человек прорваться из образовавшегося котла. В результате эффективного огневого поражения уничтожено более 80 националистов, порядка 40 военнослужащих ВСУ ранены, часть из которых была брошена сослуживцами», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что 24 украинских боевика взяты в плен.
Сейчас армия продолжает зачистку этого района и ликвидирует остатки подразделений противника, добавили в Минобороны.
Рано утром 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 17 ноября, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 33 250 военнослужащих и 213 танков.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.