ВС России блокировали ВСУ в районе Ольговской Рощи в Курской области

«Сегодня в 4:00 противник предпринял попытку группами по 15−20 человек прорваться из образовавшегося котла. В результате эффективного огневого поражения уничтожено более 80 националистов, порядка 40 военнослужащих ВСУ ранены, часть из которых была брошена сослуживцами», — заявили в ведомстве.