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ВС России блокировали ВСУ в районе Ольговской Рощи в Курской области

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Бойцы группировки войск «Север» блокировали украинские подразделения в районе урочища Ольговская Роща в Курской области, говорится в сообщении Министерства обороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в 4:00 противник предпринял попытку группами по 15−20 человек прорваться из образовавшегося котла. В результате эффективного огневого поражения уничтожено более 80 националистов, порядка 40 военнослужащих ВСУ ранены, часть из которых была брошена сослуживцами», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что 24 украинских боевика взяты в плен.

Сейчас армия продолжает зачистку этого района и ликвидирует остатки подразделений противника, добавили в Минобороны.

Рано утром 6 августа украинские войска вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.

По данным Минобороны на 17 ноября, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 33 250 военнослужащих и 213 танков.

В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.