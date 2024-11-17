Олбани
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украинский дрон уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал он.

Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.