Пушилин заявил о продвижении ВС РФ на красноармейском направлении

Он добавил, что в Дзержинске (украинское название — Торецк) на территории городского округа Горловка также продолжается продвижение подразделений уже в городской застройке населенного пункта. «Мы очень болезненно воспринимаем, что противник делает в отношении жителей Горловки. Именно на жителях Горловки противник отыгрывается за свои поражения на фронте», — отметил глава региона.