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Пушилин заявил о продвижении ВС РФ на красноармейском направлении

ДОНЕЦК, 17 ноября. /ТАСС/. Российские войска активно продвигаются на красноармейском (покровском) направлении в Донецкой Народной Республике, бои с Вооруженными силами Украины идут западнее Селидова. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: РИА "Новости"

«Видим продвижение наших подразделений на красноармейском направлении. Преимущественно к западу от Селидова, с этой стороны. Мы видим, [что] и краснолиманское направление достаточно активное», — сказал Пушилин на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.

Он добавил, что в Дзержинске (украинское название — Торецк) на территории городского округа Горловка также продолжается продвижение подразделений уже в городской застройке населенного пункта. «Мы очень болезненно воспринимаем, что противник делает в отношении жителей Горловки. Именно на жителях Горловки противник отыгрывается за свои поражения на фронте», — отметил глава региона.

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