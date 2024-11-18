ВСУ атаковали Горловку с беспилотника

«Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 22.20 — населенный пункт Горловка (Калининский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, ВСУ выпустили по населенному пункту Катериновка, а также по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки четыре снаряда калибром 155 миллиметров в период с 14.00 по 14.20 мск.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.