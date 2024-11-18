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Генерал Бужинский назвал причину, по которой СВО длится уже 1000 дней

Без помощи НАТО Киев давно бы проиграл, считает генерал-лейтенант в отставке.

Источник: Аргументы и факты

Без западной помощи Украина не смогла бы оказывать сопротивление столь долгое время. Об этом в интервью aif.ru, приуроченном к 1000 дням Специальной военной операции, рассказал бывший замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

1000-м днем СВО станет вторник, 19 ноября.

«До начала спецоперации и я, и другие специалисты предполагали: не пройдет и месяца боёв, как украинцы запросят переговоров. Так и вышло. СВО была объявлена 24 февраля 2022 года, а уже в марте начались переговоры — сначала в Белоруссии, потом в Стамбуле», — напомнил Бужинский.

По словам генерала, в Стамбуле подготовили черновик мирного соглашения, где почти все требования РФ были учтены.

«Но мы недооценили решимость Запада вступить с нами в такую жесткую экономическую, а потом фактически и в вооруженную борьбу. Без западной помощи Украина не смогла бы так долго сопротивляться», — добавил Бужинский.

Уже в первые дни российская армия полностью подавила украинскую систему ПВО, уничтожила около 70% её самолетов и т.д., напомнил эксперт.

«Но, когда вмешались американцы и британцы, переговоры были свернуты, начались поставки натовского оружия. И конфликт затянулся», — заключил генерал.

Полностью интервью с Евгением Бужинским читайте на aif.ru.