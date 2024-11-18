Генерал Бужинский назвал причину, по которой СВО длится уже 1000 дней

«До начала спецоперации и я, и другие специалисты предполагали: не пройдет и месяца боёв, как украинцы запросят переговоров. Так и вышло. СВО была объявлена 24 февраля 2022 года, а уже в марте начались переговоры — сначала в Белоруссии, потом в Стамбуле», — напомнил Бужинский.