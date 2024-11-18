ТАСС: команда Трампа допустила пересмотр решения Байдена об ударах по РФ

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может подвергнуть пересмотру решение действующего американского лидера Джо Байдена об ударах вглубь территории Российской Федерации, сообщает ТАСС.
«Подозреваю, что пересматриваться будет практически все», — рассказал агентству представитель переходной команды республиканца в ответ на соответствующий вопрос.
Он отметил, что у Соединённых Штатов «в любой конкретно взятый промежуток времени есть только один президент», однако инаугурация Трампа состоится в скором времени.
«До полудня 20 января 2025 года этим президентом является Джо Байден. Решение о применении этих ракет принимал он. Но до смены президента осталось недолго», — сказал собеседник агентства.
По данным The New York Times, Байден разрешил Киеву бить вглубь РФ ракетами ATACMS. СМИ сообщают, что Вооружённые силы Украины намерены нанести первые удары дальнобойными ракетами по Курской области в ближайшие дни. При этом американские власти ещё не комментировали данные сообщения.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что российский лидер Владимир Путин уже высказался об ударах дальнобойным оружием Соединённых Штатов по РФ. В частности, он подчеркнул, что такое решение изменит суть конфликта, и это приведет к необходимости принятия соответствующих мер со российской стороны.