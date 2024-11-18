ТАСС: команда Трампа допустила пересмотр решения Байдена об ударах по РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что российский лидер Владимир Путин уже высказался об ударах дальнобойным оружием Соединённых Штатов по РФ. В частности, он подчеркнул, что такое решение изменит суть конфликта, и это приведет к необходимости принятия соответствующих мер со российской стороны.