Генерал Бужинский объяснил, почему армии стран НАТО слабее российской

«Вот сейчас приоритетные объекты нашего наступления — Курахово, Торецк, Покровск. Следом будут Константиновка, Краматорск, Славянск. Когда мы туда дойдем — а мы дойдем, в этом я не сомневаюсь — то дальше открывается степь, дальше практически никаких серьезных оборонительных укреплений у ВСУ нет. Хотя время построить их у украинцев было», — добавил Бужинский.