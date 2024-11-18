Генерал Бужинский объяснил, почему армии стран НАТО слабее российской

Американская армия хорошо оснащена, но подготовка ее личного состава вызывает сомнения. Такое мнение в интервью aif.ru высказал бывший замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.
Так военный прокомментировал составленный порталом U.S. News and World Report рейтинг вооруженных сил разных стран, в котором российская армия заняла первое место, обойдя американскую и израильскую.
«Оценка абсолютно адекватная. Да, американская армия, возможно, прекрасно оснащена. Но что касается выучки их личного состава — тут у меня большие сомнения», — добавил Бужинский.
«Где после Вьетнама они воевали “на земле”? С моджахедами в Афганистане? Багдад они взяли, скупив на корню гвардию Саддама Хусейна… Чему американские, британские или французские военные могут научить украинцев? Ничему», — сказал генерал.
По его словам, неэффективность западных советников проявилась в организации обороны ВСУ на Донбассе.
«Вот сейчас приоритетные объекты нашего наступления — Курахово, Торецк, Покровск. Следом будут Константиновка, Краматорск, Славянск. Когда мы туда дойдем — а мы дойдем, в этом я не сомневаюсь — то дальше открывается степь, дальше практически никаких серьезных оборонительных укреплений у ВСУ нет. Хотя время построить их у украинцев было», — добавил Бужинский.
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